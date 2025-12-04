ЦБ пообещал «действовать аккуратно» при дальнейшем снижении ключевой ставки

Банк России намерен продолжить снижение ключевой ставки, но делать это будет плавно и осторожно. Такой подход, по мнению регулятора, необходим для сохранения начавшейся тенденции к замедлению роста потребительских цен. Об этом пишет «Интерфакс».

«Нам потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем мы, возможно, думали до этого. Центральный банк будет действовать очень осторожно, аккуратно, чтобы, опять-таки, не развернуть без того хрупкий наметившийся тренд на замедление цен», – заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган на коммуникационной сессии в Перми.

Он отметил, что возможные решения по изменению ставки в декабре станут понятны ближе к заседанию совета директоров, намеченному на 19 декабря. В настоящий момент прогноз среднегодового значения ключевой ставки на следующий год предполагает ее нахождение в диапазоне 13–15%, что указывает на пространство для снижения с текущих 16,5%.