Авиазавод в Иркутске проводит сборку импортозамещенного крыла для МС-21

Сборка импортозамещенного крыла очередного комплекта самолета МС-21 проходит на территории Иркутского авиационного завода в цехе № 249. В Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, как ведется этот процесс.

Фото: ОАК

Подразделение специализируется на завершающих операциях агрегатно-сборочного производства, которые проводятся перед передачей изделия в цех окончательной сборки. На станции F10 с фюзеляжем стыкуются консольные части крыла (КЧК). Далее отделение досборки КЧК прокладывает бортовую кабельную сеть, устанавливает комплексную систему управления, противообледенительную и гидравлические системы, а также систему отбора воздуха.

Фото: ОАК

«Основная задача коллектива – собрать импортозамещенное крыло. На самолете уже выполнена навеска балок закрылков, установка и регулировка рельс предкрылков. Сейчас ведется монтаж бортовой кабельной сети и съемных буферных отсеков, собирается малая механизация, трансмиссия предкрылков и закрылков», – рассказали в пресс-службе ОАК.

После сборки и регулировки трансмиссии механизации крыла приступят к навеске и регулировке крупногабаритных агрегатов: закрылков и предкрылков.