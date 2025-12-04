Темпы газификации домов в Братске в 2026 году увеличат в 1,5 раза

Газификацию 352 частных домовладений, где раньше использовали уголь или дрова для отопления, проведут до конца года в городе Братске Иркутской области. В следующем году газифицируют в 1,5 раза больше объектов.

«До конца года завершится перевод 352 домовладений. На данный момент из них на газ переведено уже 214 домов. Уже поставлена задача на 2026 год – перевести на газ еще 528 домовладений в Братске», – рассказали в региональной правительстве.

Там также добавили, что перевод частного сектора Братска с угольного и печного отопления на природный газ – это не просто инфраструктурная задача, но и вклад в здоровье жителей. Соответствующие работы идут по графику.