Цены на продукты заморозили в Иркутской области

Меморандум о стабилизации цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости подписали в Иркутской области с крупными региональными производителями и торговыми сетями. Документ будет действовать до конца февраля 2026 года.

Подписи под документом поставили руководители СХАО «Белореченское», СПК «Окинский», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Ангарская птицефабрика», ООО «Саянский бройлер», АО «Каравай», ЗАО «Иркутский хлебозавод» и торговые сети «Удача», «Экономия», «Командор», рассказали в областном правительстве. Присоединилась и к заключенному меморандуму компания X5, в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Слата», «ХлебСоль».

Согласно условиям, производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на куриное яйцо второй категории, сливочное масло 61,5% и 72,5% жирности, молоко пастеризованное 2,5% жирности, творог обезжиренный, замороженную тушку цыпленка-бройлера, хлеб недлительного хранения. В свою очередь региональные торговые сети не должны устанавливать размер торговой надбавки на данную продукцию выше 15%.

Аналогичный меморандум действовал с марта по сентябрь текущего года, что позволило сдержать в регионе рост цен на ряд продуктов питания.