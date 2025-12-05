Проживание в отеле экс-мэра Иркутска на Ольхоне обойдется в 300 тысяч на Новый год

Гид по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо в своем тг-канале рассказала про заоблачные цены, которые предлагают собственники гостиниц на Ольхоне в новогодние праздники. Особое внимание она обратила на стоимость в отеле, который принадлежит семье бывшего мэра Иркутска Виктора Кондрашова: за двухдневный отдых здесь придется заплатить несколько сотен тысяч рублей – это самое дорогое размещение.

Фото: скриншот с сайта отеля «Порт Ольхон»

«Если вам что-то когда-то казалось дорогим, например, билеты в Тай туда-обратно на пятерых за почти 400 тысяч на новогодние каникулы (мой случай), то просто откройте модуль бронирования на сайте отеля "Порт Ольхон" и попробуйте забронировать дом-шале на две ночи с 31 декабря на 2 января, и у вас отпадут все вопросы к этому миру, гарантирую», – рассказала Татьяна Бройдо.

Проживание в отеле в четырехкомнатном шале на девять человек в указанный период обойдется более чем в 300 тысяч рублей, в однокомнатном барнхаусе на четверых – 100 тысяч рублей, двухкомнатном семейном делюксе на троих – 82 тысячи рублей. Самый бюджетный стандартный номер в гостинице стоит 30 тысяч рублей.

Информацию начали активно комментировать пользователи. «Может, они тоже горящие туры к себе продают за копейки, а мы, местные, не знаем», – предположила Анастасия Грищенко.

Также люди обратили внимание, что представленные цены – со скидками, иронизируя, что даже несмотря на это, понадобится ипотека, чтобы позволить себе столь дорогостоящие номера.

К слову, недешево обойдется отдых и в других гостиницах, во многих из которых на двухдневную новогоднюю поездку на остров понадобятся десятки тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что туристы стали терять интерес к Ольхону: по их мнению, он «превращается в мини-Сочи». Изменения не нравятся посетителям – они убивают имидж острова, как природной достопримечательности.