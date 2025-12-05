Мэр Иркутска заявил о критическом финансовом положении двух муниципальных предприятий

Состоялось заседание депутатского штаба Законодательного Собрания Приангарья, посвященное содержанию территорий населенных пунктов и дорожной инфраструктуры в зимнее время. В его рамках выступил мэр Иркутска Руслан Болотов, заявивший о критическом финансовом положении двух муниципальных предприятий.

«Еще один серьезный момент: финансовое состояние МУП "Иркутскавтодор" и МУП "Служба эксплуатации мостов" сегодня критическое. До сих пор эти предприятия не получили деньги из областного бюджета за выполненные работы по ремонтам дорог. При этом, несмотря на все сложности, мы продолжаем работу по содержанию и уборке улиц», – подчеркнул глава города.

Заготовлено 500 тонн технической соли и 6500 тонн отсева. Ежедневно в работе по уборке и содержанию дорог задействовано порядка 40 единиц техники и 170 сотрудников указанных предприятий.

По итогам выступления мэра председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников подчеркнул, что даже в условиях напряженного бюджета региона нужно полностью рассчитаться с долгами за выполненные работы до конца 2025 года.

«У властей нет альтернативы: если не привлекать кредиты для погашения задолженности, то накопление пеней и штрафов парализует деятельность дорожных организаций, и в итоге займы станут еще дороже», – резюмировал Ведерников.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании правительства области.

Напомним, по данным аналитиков, в настоящее время Иркутская область входит в тройку регионов России с самым большим дефицитом бюджета.