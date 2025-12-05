Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 декабря: 10 419,0898 руб/1 г золота и 144,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 419,0898 руб.
- 1 грамм серебра - 144,4300 руб.
- 1 грамм платины - 4 073,3000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 590,7400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 144,4598 р. (1,37%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,33%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,5599 р. (0,72%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,9700 р. (1,53%).