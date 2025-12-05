ОФЗ в юанях планируют выпускать ежегодно

В Минфине РФ заявили, что правительство планирует ежегодно выпускать гособлигации, номинированные в китайских юанях, но выпуски облигаций в других иностранных валютах не рассматриваются.

Напомним, что на этой неделе Минфин весьма успешно дебютировал с двумя выпусками ОФЗ, номинированными в юанях, со сроками погашения через 3,2 года и 7,5 лет. От размещения двух выпусков валютных облигаций государство привлекло в общей сложности 20 млрд юаней (около 219 млрд руб. в рублёвом эквиваленте). Финальный ориентир купонной ставки по облигациям с более коротким сроком погашения был установлен в 6% годовых в юанях, для более длинных облигаций – в 7% годовых.

«Для государства размещение облигаций является очень хорошим и удобным способом финансирования дефицита при невысокой долговой нагрузке, а так как у России доля госдолга в ВВП составляет всего 17%, то возможности для заимствования у России есть, причем очень выгодные, так как процентные ставки по валютным инструментам ниже, чем по рублевым, и заимствовать в валюте для государства дешевле, чем занимать в рублях под более высокую доходность», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты полагают, что юаневые облигации будут пользоваться спросом как у банков, так и у населения, поскольку подобный инструмент сочетает достаточно высокую для валютного актива доходность и очень высокую надежность. Доходность ОФЗ в юанях немного ниже, чем доходность номинированных в юанях корпоративных облигаций высоконадежных эмитентов, но зато и риски инвестиций в государственные ценные бумаги, в отличие от корпоративных, минимальны.

«Такие облигации могут подойти и институциональным инвесторам для диверсификации своих портфелей, и частным инвесторам, которые могут с помощью валютного инструмента застраховать свои рублевые вложения от возможного обесценения и инфляции», – заключает Наталья Мильчакова.