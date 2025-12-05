Ozon банк начал оформлять дебетовые карты иностранцам

Ozon банк начал оформлять дебетовые карты проживающим в России иностранным гражданам из более чем 90 стран, сообщили в пресс-службе компании.

«Для Ozon – это следующий шаг в споре маркетплейсов и банков за клиента. Платёжная инфраструктура становится важнее классического кредита. Ритейлеры стремятся контролировать транзакции и платежные потоки, чтобы удерживать покупателей в экосистемах. Чем глубже банк интегрирован в маркетплейс, тем сильнее эффект, а зарплатные проекты, карты для нерезидентов, кешбэк и скидки становятся инструментом захвата рынка», – Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Российские банки реагируют регулированием комиссий и запуском собственных маркетплейсов, но аргументы уже уходят в сторону удобства и экосистемных бонусов. Таким образом конкуренция за клиента смещается в зону услуг, где выиграют экосистемы с большой аудиторией и собственным банковским ядром.

По мнению экспертов, с точки зрения инвесторов это аккуратный, но позитивный шаг. Ценные бумаги Ozon на фоне данной новости прибавляют 3,65% и торгуются около 3960 рублей. Подключение иностранной аудитории и развитие банковских сервисов поддерживают рост оборота и комиссионного дохода, поэтому на горизонте 12 месяцев это может укрепить интерес к бумаге, если компания покажет прирост выручки и прогресс по прибыльности финуслуг.

«В рабочем сценарии такой драйвер позволяет рассчитывать на умеренное расширение оценок и потенциал движения котировок акций Ozon в район 4300–4600 рублей при нейтральном внешнем фоне», – заключает Владимир Чернов.