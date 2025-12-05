Цены на квадратный метр жилья вырастут на 6% в 2026 году

Средняя стоимость квадратного метра жилья в России, по прогнозам экспертов рынка недвижимости, в 2025 году вырастет на 6% в годовом выражении (г/г). В 2026 году темпы роста стоимости квадратного метра жилой недвижимости не изменятся и останутся на уровне 6% к 2025 году.

Напомним, что, по данным ЕИСЖС, в январе–октябре текущего года квадратный метр жилья в среднем в России уже подорожал на 13% до 203,6 тыс. руб., преимущественно, за счет роста цен в новостройках. По данным ЦИАН Аналитика, в текущем году ввод нового жилья в многоквартирных домах в эксплуатацию составит 28 млн кв. м (-40% г/г).

«Ограниченное предложение способствует замедлению роста цен или их снижению. Уменьшение объемов ввода в эксплуатацию нового жилья связано в первую очередь с высокими ставками по ипотеке, поскольку в кредит в России продается до 85% квартир в новостройках. Падения цен в 2025–2026 годах ожидать не приходится даже при по-прежнему дорогой ипотеке, но их рост может замедлиться. Этому будет способствовать завершение программ льготной ипотеки с одновременным ужесточением условий для заемщиков по другим программам, а также высокие ставки по кредитам», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По прогнозам Freedom Finance, в среднем по России жилье в 2025-м подорожает на 5–6%, преимущественно за счет новых квартир, а в 2026-м – на 5–7% на фоне ожидаемого роста ипотечного кредитования на 10–15% г/г.