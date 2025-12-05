Новогодний марафон стартовал в Шелехове

Это ежегодное доброе мероприятие, которое объединяет всех волонтеров РУСАЛа и Эн+. В этом году в Новогодней акции примут участие 10 команд, в составе которых свыше 50 человек.

Фото рпедоставлено пресс-службой РУСАЛа

В течение декабря каждый участник марафона внесет свою лепту в общее дело. Вместе они будут украшать учреждения к Новому году, проведут мастер-классы и познакомятся с теми, кому особенно важна поддержка в преддверии Нового Года.

– Поздравляю всех волонтеров с началом первой недели марафона! Она посвящена теплым встречам с подопечными в учреждениях, когда можно поближе познакомиться, провести игры или вместе сделать генеральную уборку, – Мария Отченаш, руководитель Центра социальных программ РУСАЛа в Шелехове.

В этот раз волонтеры помогут создать праздничную атмосферу в 7 учреждениях Шелехова: в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Обществе инвалидов, Совете ветеранов, ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья в 5 школе, детском саду «Буратино» и «Солнышко».