Российский рынок не смог угнаться за рублем

Торги 4 декабря на российских фондовых площадках характеризовались осторожным ростом. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи прибавил 0,29%, а долларовый РТС поднялся на 0,28%.

«Улучшению настроений на фондовом рынке способствовал сегодняшний визит в Индию президента Владимира Путина и ожидания укрепления партнерских отношений между Москвой и Нью-Дели, особенно на фоне ужесточения санкций Запада против России», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста, как и накануне, вышли Россети (+3,8%), отыгрывающие новость о договоренности между Минфином и Минэнерго относительно возврата государственным энергокомпаниям полученных основным владельцем дивидендов от них. Хуже рынка из-за слабой конъюнктуры на рынке углеводородов торговалась Газпром нефть (-0,8%).

Биржевой курс пары CNY/RUB опустился на 0,29 руб., до 10,7. Пара USD/RUB на биржевых торгах упала на 1,93 руб., до минимумов с весны 2023-го на уровне 75,63, а пара EUR/RUB скорректировалась на 1,56 руб., до самых низких отметок минувшего лета в районе 89.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 75–77, 88–90 и 10,6–11. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 5 декабря: диапазон 2600–2700 пунктов.