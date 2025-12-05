Новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на скорые «хорошие новости» по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность появления позитивных известий о ситуации на Украине в ближайшие недели. Он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта уже был достигнут значительный прогресс. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание NBC.

«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», – заявил Вэнс.

Вэнс не стал раскрывать конкретных деталей, о каких именно новостях может идти речь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо».


