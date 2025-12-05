Парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать активы России ЕК: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать активы РФ Еврокомиссии, Путин пошутил на тему длительности встречи с Уиткоффом, Россия собирается кратно нарастить поставки из Индии, а в Иркутске мэр заявил о критическом финансовом положении двух муниципальных предприятий. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Аплодисменты за отказ

Депутаты парламента Бельгии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии, отмечают зарубежные издания. В своем докладе он подчеркнул, что действует не в интересах РФ и сделает все, чтобы активы не были разблокированы и не вернулись Москве. Однако, говоря о плане Еврокомиссии по экспроприации активов РФ по схеме «репарационного кредит» для Украины, он заявил, что «вы не можете просить нас сделать невозможное».

Шутка Путина

Президент РФ Владимир Путин шутливо прокомментировал длительность встречи с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая накануне прошла в кремле. «Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже – пять часов!» – отметил Путин, добавив, что «если говорить серьезно, она была очень полезной».

Сотрудничество с Индией

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на бизнес-форуме в Нью-Дели заявил о планах кратно нарастить торговый оборот между Россией и Индией. «Мы приехали за индийскими товарами и услугами. Хотим кратно нарастить их закупки. <...> Мы должны говорить о сумме, превращающей в перспективе 20-30 лет сотни миллиардов долларов ежегодного товарооборота товарами и услугами. Мы должны над этим работать, закладывать фундамент для этих взаимоотношений сейчас, здесь и сегодня. Что на самом деле и делается», – сказал Орешкин.

Критическое положение МУП

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил о критическом финансовом положении двух муниципальных предприятий. «Еще один серьезный момент: финансовое состояние МУП "Иркутскавтодор" и МУП "Служба эксплуатации мостов" сегодня критическое. До сих пор эти предприятия не получили деньги из областного бюджета за выполненные работы по ремонтам дорог», – подчеркнул глава города. Несмотря на все сложности, уборка улиц продолжается. Вопрос задолженности планируют поднять на заседании правительства области.

Рост темпов газификации

Темпы газификации домов в городе Братске Иркутской области в следующем году нарастят в 1,5 раза. «До конца года завершится перевод 352 домовладений. На данный момент из них на газ переведено уже 214 домов. Уже поставлена задача на 2026 год – перевести на газ еще 528 домовладений в Братске», – рассказали в региональной правительстве.