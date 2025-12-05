Еврокомиссар по обороне призвал ЕС разработать собственный мирный план по Украине

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Европейский союз разработать самостоятельный план урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что ЕС должен перестать следовать в фарватере политики администрации президента США Дональда Трампа и занять сильную позицию, пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Politico.

«У нас должна быть возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями», – заявил Кубилюс. По его словам, это позволит найти точки соприкосновения и достичь наилучшего результата.

Комиссар выразил мнение, что собственный план для Европы «крайне необходим», чтобы гарантировать своё влияние в мирном процессе. Он также прокомментировал, что текущая ситуация, при которой каждые несколько месяцев появляются новые инициативы из Вашингтона, является неудовлетворительной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо».