Мэр заявил, что область выделяет мало денег на дороги Иркутска

Состоялось заседание депутатского штаба Законодательного Собрания Приангарья, посвященное содержанию территорий населенных пунктов и дорожной инфраструктуры региона в зимнее время. На нем выступил мэр Иркутска Руслан Болотов. Он заявил, что область выделяет недостаточно средств на дороги города.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Градоначальник обратил внимание на несбалансированный подход к финансированию: в Иркутске проживает четверть населения области, вокруг столицы Приангарья сложилась агломерация с численностью около миллиона человек.

«Это создает высокую ежедневную маятниковую миграцию – более 45 тысяч человек, в том числе свыше 15 тысяч – из населенных пунктов Иркутского района. Фактически интенсивность движения на некоторых городских дорогах порой выше, чем на федеральных трассах, а нагрузка в разы превышает нормативы, что приводит к ускоренному износу полотна», – сообщил мэр.

При этом на содержание дорожной инфраструктуры Иркутска предусмотрено менее 5% от общего объема дорожного фонда области. По данным властей, из 27 миллиардов рублей фонда, формируемого за счет целевых источников, на город приходится лишь около 1,3 миллиарда. «Это создает явный дисбаланс между объемом финансирования и реальной нагрузкой на дорожную сеть», – подчеркнули в мэрии.

По данным Руслана Болотова, есть у города и проблемы из-за долгов, сформированных областью перед Иркутском: из-за них два муниципальных предприятия оказались в критическом финансовом положении.