Владимир Путин раскрыл главное правило, которым руководствуется при принятии решений

В ходе беседы с журналистами президент России Владимир Путин раскрыл ключевое личное правило, которым он руководствуется на своем посту. Он отметил, что этот принцип сформировался у него самостоятельно и является основой для всех принимаемых решений. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеканалы Aaj Tak и India Today.

«Есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – заявил российский лидер. Он подчеркнул, что именно этот подход является для него главным.

Интервью было записано в рамках официального визита Владимира Путина в Индию.