Компания Эн+ представила проект по сохранению природного капитала на I Форуме регионов России и Монголии

На первом Форуме регионов России и Монголии, который состоялся 1-2 декабря в парк-отеле «Бурдугуз», компания Эн+ представила проект по сохранению водности реки Селенги – основного притока озера Байкал.

Селенга обеспечивает до половины водного стока в озеро Байкал, что делает состояние реки критически важным для сохранения уникальной экосистемы озера – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и крупнейшего резервуара пресной воды на планете.

Река берет начало в Монголии, где климатические изменения уже имеют заметные последствия: средняя температура в регионе повысилась на 2°C, а доля территории, подверженной опустыниванию, возросла до 75%. Такие изменения, по мнению учёных, могут привести к сокращению водности Селенги на 25-30% к концу века.

Для противодействия этим негативным тенденциям Эн+ предлагает реализовать проект по высадке лесной и кустарниковой растительности в бассейне реки Селенги в рамках инициативы Правительства Монголии «Миллиард деревьев». Защитные лесополосы помогут сохранить водность реки и защитят её берега от размывания и обрушения, что позволит улучшить качество воды, поступающей в Байкал.

«Наша задача – внести положительный вклад в сохранение экосистем, которые нас окружают, определить экологические риски и максимально их снизить. Экологические вызовы не знают границ, и только совместными усилиями бизнеса, науки и государств мы можем найти эффективные решения для сохранения природы наших регионов. В ближайшее время по инициативе Эн+ выйдет Доклад о корпоративном вкладе в устойчивое развитие озера Байкал, который в полной мере отразит эти совместные усилия», – отметила советник заместителя генерального директора по устойчивому развитию Эн+ Елена Гордеева в ходе выступления.

В пленарном заседании Форума приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяр, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие. Мероприятие стало масштабной площадкой для диалога представителей государственной власти, бизнес-сообщества и научных кругов двух стран. В рамках трех панельных сессий обсуждались вопросы развития торгово-промышленного сотрудничества, интеграционных связей на евразийском пространстве и туристского потенциала регионов.

Форум регионов России и Монголии подчеркнул важность международного сотрудничества в решении экологических вызовов. Эн+ развивает партнерские отношения с научным сообществом и реализует природоохранные проекты, направленные на сохранение и восстановление природного капитала, включая защиту уникальной экосистемы озера Байкал.