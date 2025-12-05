Перевозчика по маршруту № 56 в Иркутске лишили свидетельства: поездки остановлены

Администрация Иркутска лишила ООО «Автонас» свидетельства на осуществления перевозок по маршруту № 56. В настоящее время поездки из микрорайона Солнечный в предместье Радищева приостановлены.

«Управление пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации города Иркутска информирует об аннулировании с 4 декабря 2025 года свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 56 "м/р Солнечный – пр. Радищева" и карт маршрута в количестве 26 единиц, выданных ООО "Автонас" сроком действия с 28 ноября 2025 года по 16 февраля 2026 года», – говорится в сообщении мэрии.

Там также отмечается, что это связано с несоответствием требованиям законодательства – необходимо наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам, которая в настоящее время у компании отсутствует: по данным «ИрСити», ее отозвали после жесткого ДТП с маршруткой компании в Иркутске – во время инцидента пострадали восемь человек.

Сейчас власти ищут компанию, которая заменит «Автонас» на маршруте.