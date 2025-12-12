Вышел в свет первый декабрьский номер Газеты Дело за 2025 год

Декабрьский (но не последний в этом году!) номер Газеты Дело вышел из печати. Его открывает интервью с руководителем Иркутского филиала Россельхозбанка Натальей Барковой. О том, как изменилось поведение вкладчиков, отношение граждан и компаний к кредитам, зачем банку цифровые платформы она рассказала в беседе с нашими журналистами. В преддверии налоговой реформы все более актуальным становится грамотное сопровождение поддержка бизнеса – юридическое, финансовое, бухгалтерское. Чем может помощь сторонний эксперт, как его найти и на каком этапе лучше обращаться – читайте в материала круглого стола, организованного газетой Дело и сообществом «ВС Партнер». Также в номере: как прошел второй Прибайкальский юридический форум, за что иркутяне полюбили бренд TANK, кто строит в Иркутске экономику будущего и многое другое.

Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Сложности – не повод останавливаться» «Пора настроиться и принять: как раньше – не будет», – говорит о ситуации в экономике руководитель Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Шутит, что сохранять позитивный настрой ей в последние годы помогает байкальский чай с чабрецом. «А если серьезно – вдохновляет региональный бизнес, который, несмотря на все трудности, продолжает развиваться», – делится Наталья. По уже сложившейся традиции, в конце года мы встретились с банкиром, чтобы обсудить главные итоги и тренды года и попытаться заглянуть в будущее.

Эн+ досрочно запустила в Иркутске тепловой луч и открыла новые перспективы развития города. «Условия были непростые, но люди проявили чудеса мастерства и напора. Мы сделали то, что до нас никто не делал», - прокомментировал запуск теплового луча в Иркутске Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Сложнейший проект – свыше пяти километров тепловой магистрали в условиях плотной городской застройки – компания реализовала в рекордные сроки: всего за 28 месяцев вместо 42. Это принципиально изменило схему теплоснабжения большого района областного центра и открыло новые перспективы для развития города.

В этом году Прибайкальский юридический форум прошел в Иркутске во второй раз и впечатлил своим масштабом: продолжался четыре дня вместо двух, развернулся на нескольких площадках, охватил более 400 участников из четырех стран. И конечно, спектр обсуждаемых тем тоже вырос: вопросы цифровых активов, правовые аспекты использования искусственного интеллекта и защиты интеллектуальной собственности, корпоративное право, регулирование внешнеэкономической деятельности, юридическое сопровождение банкротства и многие другие.

Бизнес Приангарья адаптировался к высоким ставкам и отсутствию льготных кредитов. Несмотря на непростые условия, компании обзавелись «подушками безопасности», активно переводя свободные средства с расчетных счетов на доходные депозиты. Эффективно управлять капиталом клиентам помогает Дальневосточный банк, который в конце ноября отметил 35-летие. О том, какие инструменты сейчас наиболее востребованы у бизнеса и о специальных предложениях для предпринимателей, Газете Дело рассказал Сергей Жарый директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске.

«В нашей практике нередки запросы клиентов, которые выходят за рамки исключительно юридической плоскости. При анализе проблемы становится понятно, что разрубить образовавшийся «гордиев узел» по силам только команде специалистов с обширным набором компетенций в разных сферах – от финансистов до медиаторов», – комментирует Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт». Вот уже больше года под ее эгидой в Иркутске действует экспертное сообщество «ВС Партнер», объединяющее специалистов разного профиля. Чтобы на примере типичного кейса разобрать, как работает партнёрство, как можно общими усилиями выручить предпринимателя из кризисной ситуации, «ВС Партнер» и Газета Дело провели круглый стол «Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов».

«Комфорт, эмоции, драйв». Покупатели голосуют за TANK рублем «ЛЦ-Иркутск» по итогам года вошел в топ-8 по объему продаж автомобилей марки TANK в стране, оставив позади сибирские города-миллионники – Новосибирск и Красноярск. В рейтинге по доле рынка официальный дилер бренда уступил только одному региону. За что иркутяне так полюбили эти премиальные внедорожники? Правда ли, что TANK хорош не только для путешествий по Байкалу, но и для поездок по городу? Каковы перспективы бренда в регионе? Итоги и планы мы обсудили с руководителем отдела продаж Романом Чернышевым.

Владимир Бузовский, «Центр Веб-Решений»: «Автоматизация “для галочки” не работает» Несколько сотен руководителей и маркетологов собрала в Иркутске конференция «Траектория’25». На ней обсудили серьезный вызов для современного бизнеса – переход от ручного управления к целостной автоматизации. Мероприятие, организованное при поддержке «Битрикс24», показало: компании больше не могут позволить себе роскошь работать с разрозненными данными. Генеральный директор «Центра Веб-Решений» Владимир Бузовский уверен: «Автоматизация ради автоматизации не работает. Нужна интеграция всех узлов в одну эффективную машину, при этом максимально простую для пользователей».

Почему бизнес выбирает дистанционное представительство в суде? Ежегодно суды, в том числе арбитражные, в Иркутске рассматривают десятки тысяч дел. И часто перед сторонами разбирательства встает проблема: надо ехать издалека, чтобы участвовать в заседании или знакомиться с делом, а возможности нет. Ведь, например, юрисдикция арбитража Восточно-Сибирского округа распространяется сразу на семь субъектов России – от Красноярского края до Забайкалья. Какие решения для этого существуют, рассказал Андрей Изотов, юрист по гражданским и арбитражным делам.

«Социальный предприниматель – тот, кто помогает решать проблемы» Шесть проектов из Иркутской области стали победителями в конкурсе грантов для социальных предпринимателей «Вектор добра», который проводит Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Каждый получил грант 500 тысяч рублей на развитие. Как отметила директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова, Иркутская область впервые участвовала в этом конкурсе – и дебют оказался ярким.

Как съездить на Байкал и не продать последнюю почку Зимний сезон на Байкале уже не за горами. Многие путешественники интересуются, как посетить это удивительное место, имея ограниченный бюджет. Опытный гид по Байкалу Татьяна Бройдо уверена: отдохнуть на Байкале за разумные деньги вполне возможно. В своём телеграм-канале она делится 11 практичными советами.