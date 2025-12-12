Вышел в свет первый декабрьский номер Газеты Дело за 2025 год
Декабрьский (но не последний в этом году!) номер Газеты Дело вышел из печати. Его открывает интервью с руководителем Иркутского филиала Россельхозбанка Натальей Барковой. О том, как изменилось поведение вкладчиков, отношение граждан и компаний к кредитам, зачем банку цифровые платформы она рассказала в беседе с нашими журналистами. В преддверии налоговой реформы все более актуальным становится грамотное сопровождение поддержка бизнеса – юридическое, финансовое, бухгалтерское. Чем может помощь сторонний эксперт, как его найти и на каком этапе лучше обращаться – читайте в материала круглого стола, организованного газетой Дело и сообществом «ВС Партнер». Также в номере: как прошел второй Прибайкальский юридический форум, за что иркутяне полюбили бренд TANK, кто строит в Иркутске экономику будущего и многое другое.
«Пора настроиться и принять: как раньше – не будет», – говорит о ситуации в экономике руководитель Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Шутит, что сохранять позитивный настрой ей в последние годы помогает байкальский чай с чабрецом. «А если серьезно – вдохновляет региональный бизнес, который, несмотря на все трудности, продолжает развиваться», – делится Наталья. По уже сложившейся традиции, в конце года мы встретились с банкиром, чтобы обсудить главные итоги и тренды года и попытаться заглянуть в будущее.
Эн+ досрочно запустила в Иркутске тепловой луч и открыла новые перспективы развития города. «Условия были непростые, но люди проявили чудеса мастерства и напора. Мы сделали то, что до нас никто не делал», - прокомментировал запуск теплового луча в Иркутске Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Сложнейший проект – свыше пяти километров тепловой магистрали в условиях плотной городской застройки – компания реализовала в рекордные сроки: всего за 28 месяцев вместо 42. Это принципиально изменило схему теплоснабжения большого района областного центра и открыло новые перспективы для развития города.
В этом году Прибайкальский юридический форум прошел в Иркутске во второй раз и впечатлил своим масштабом: продолжался четыре дня вместо двух, развернулся на нескольких площадках, охватил более 400 участников из четырех стран. И конечно, спектр обсуждаемых тем тоже вырос: вопросы цифровых активов, правовые аспекты использования искусственного интеллекта и защиты интеллектуальной собственности, корпоративное право, регулирование внешнеэкономической деятельности, юридическое сопровождение банкротства и многие другие.
Бизнес Приангарья адаптировался к высоким ставкам и отсутствию льготных кредитов. Несмотря на непростые условия, компании обзавелись «подушками безопасности», активно переводя свободные средства с расчетных счетов на доходные депозиты. Эффективно управлять капиталом клиентам помогает Дальневосточный банк, который в конце ноября отметил 35-летие. О том, какие инструменты сейчас наиболее востребованы у бизнеса и о специальных предложениях для предпринимателей, Газете Дело рассказал Сергей Жарый директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске.
«В нашей практике нередки запросы клиентов, которые выходят за рамки исключительно юридической плоскости. При анализе проблемы становится понятно, что разрубить образовавшийся «гордиев узел» по силам только команде специалистов с обширным набором компетенций в разных сферах – от финансистов до медиаторов», – комментирует Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт». Вот уже больше года под ее эгидой в Иркутске действует экспертное сообщество «ВС Партнер», объединяющее специалистов разного профиля. Чтобы на примере типичного кейса разобрать, как работает партнёрство, как можно общими усилиями выручить предпринимателя из кризисной ситуации, «ВС Партнер» и Газета Дело провели круглый стол «Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов».
«Поскольку мы позиционируем себя как юридический сервис для бизнеса, мы ставим целью закрывать полный спектр вопросов, которые сегодня встают перед нашими клиентами – юридических, экономических, репутационных», – говорит Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт». Поэтому больше года назад вокруг юридической компании было сформировано профессиональное сообщество, объединяющее экспертов из разных сфер – «ВС Партнер». Чем и кому оно будет полезно, как это все работает, – в нашем материале.
Практически каждой компании рано или поздно приходит письмо из налоговой. Это может быть требование о предоставлении документов, пояснений по сделке, или, что серьезнее, – требование об уплате налога по акту камеральной проверки. Последнее часто вызывает чувство обреченности у руководителя. «Однако претензии ФНС далеко не всегда обоснованны, а шансы успешно их оспорить гораздо выше, чем принято считать», – утверждает Надежда Попова, руководитель бухгалтерской службы «ПрофГарант», аттестованный налоговый консультант. О том, как бухгалтерская экспертиза помогает подтвердить правоту компаний в спорах с налоговой, она рассказала на круглом столе сообщества «ВС Партнер» и Газеты Дело.
«В свете налоговой реформы бизнес идет с вопросами к бухгалтерам. А надо бы – и к финансовому директору. Потому что бухгалтеры посчитают сумму дополнительной налоговой нагрузки. А мы – то, что останется в виде дивидендов собственника после уплаты налогов и как эту сумму не только сохранить на прежнем уровне, но и увеличить», – говорит Мария Яковлева, генеральный директор компании «Мойфиндир», председатель комитета по финансам иркутского регионального отделения «Опоры России». Почему предпринимателям в непростые времена особенно нужен финансист, она рассказала на круглом столе.
Если бизнес столкнулся с трудностями, которые грозят привести к банкротству, первым делом владелец задумается, как спасти личное имущество. Как ни парадоксально, самые эффективные инструменты защиты реально создать тогда, когда еще нет не только прямой угрозы, но и самого бизнеса. Об этом рассказал Игорь Льгов, арбитражный управляющий и кредитный юрист, за плечами которого на сегодня более 400 дел о банкротстве.
Для собственника бизнес – это детище, в которое вложены годы, силы и инвестиции. Именно поэтому его субъективная оценка нередко превышает рыночную. Разница в представлениях о стоимости – частая причина конфликтов: партнеры при разделе бизнеса не могут договориться, покупатель сомневается в справедливости запрашиваемой цены, супруга при разводе считает, что от нее скрыты миллиарды. Снять «розовые очки» и понять реальную стоимость компании помогает экспертная оценка бизнеса. Руководитель компании «Федэксперт» Светлана Федорова, судебный эксперт-оценщик с 20-летним стажем рассказала, что влияет на стоимость бизнеса, почему так сложно ответить на вопрос «сколько это на самом деле стоит?» и как найти правильную цифру.
Правоприменительная практика относительно налоговых нарушений ужесточается. Уголовных дел против предпринимателей становится все больше, и к «налоговым» статьям обвинение все чаще добавляет и другие, более тяжкие. «В идеале, обращаться к адвокатам уголовной практики стоит, не дожидаясь возбуждения дела, еще на этапе налоговой проверки. А возможно, и еще раньше – как только налоговая стала проявлять повышенное внимание к вашей компании. Это поможет снять риски, не доводя ситуацию до суда», – рекомендуют адвокаты Восточной коллегии адвокатов, Станислав Орловский и Андрей Степанов.
Безопасность людей и процессов – приоритет работодателя, особенно если речь идет о промышленных объектах, где любой инцидент может обернуться финансовыми и репутационными потерями. Иркутская область не исключение: вопросы охраны труда и промбезопасности актуальны для всех представленных в регионе сфер, от лесного дела до энергетики и нефтехимии. О том, как современные цифровые решения помогают обезопасить сотрудников и снизить риски на производстве, рассказывает Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области.
2026 год станет временем непростого выбора для российской экономики: баланс между снижением инфляции и стимулированием экономического роста будет всё более острым. Чем дольше откладывать этот выбор, тем болезненнее будут последствия, рассказала в интервью SIA.RU исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина
Компании, которые имеют дело с грузоперевозками железнодорожным транспортом (а на РЖД приходится 86% всего грузооборота страны) нередко сталкиваются с задержкой доставки. Проблема не теряет своей остроты даже на фоне снижения объемов перевозок. Не вовремя доставленный груз – это всегда потери для бизнеса. Однако с этими потерями можно и нужно работать, инструмент для этого есть – взыскание неустойки с перевозчика. Юлия Игнатьева, генеральный директор юридической компании «Железнодорожная Империя Права», рассказала, как отстаивать свои интересы в споре с монополией.
«Успешные кейсы в нашей практике обычно начинаются так: мы встречаемся с руководителем компании, обсуждаем, что нужно сделать для информационной безопасности его бизнеса и… какое-то время ничего не происходит. Иногда полгода, год… К нам возвращаются, как правило, после второй-третьей хакерской атаки, потери денег и базы», – говорит Тимофей Слуднев, генеральный директор и учредитель компании «Интерфоника». О том, почему для успешной защиты данных важна вовлеченность топов, что заставляет заказчиков откладывать первый шаг и как в итоге выстраивается сотрудничество, он рассказал нашему изданию.
«ЛЦ-Иркутск» по итогам года вошел в топ-8 по объему продаж автомобилей марки TANK в стране, оставив позади сибирские города-миллионники – Новосибирск и Красноярск. В рейтинге по доле рынка официальный дилер бренда уступил только одному региону. За что иркутяне так полюбили эти премиальные внедорожники? Правда ли, что TANK хорош не только для путешествий по Байкалу, но и для поездок по городу? Каковы перспективы бренда в регионе? Итоги и планы мы обсудили с руководителем отдела продаж Романом Чернышевым.
Несколько сотен руководителей и маркетологов собрала в Иркутске конференция «Траектория’25». На ней обсудили серьезный вызов для современного бизнеса – переход от ручного управления к целостной автоматизации. Мероприятие, организованное при поддержке «Битрикс24», показало: компании больше не могут позволить себе роскошь работать с разрозненными данными. Генеральный директор «Центра Веб-Решений» Владимир Бузовский уверен: «Автоматизация ради автоматизации не работает. Нужна интеграция всех узлов в одну эффективную машину, при этом максимально простую для пользователей».
Ежегодно суды, в том числе арбитражные, в Иркутске рассматривают десятки тысяч дел. И часто перед сторонами разбирательства встает проблема: надо ехать издалека, чтобы участвовать в заседании или знакомиться с делом, а возможности нет. Ведь, например, юрисдикция арбитража Восточно-Сибирского округа распространяется сразу на семь субъектов России – от Красноярского края до Забайкалья. Какие решения для этого существуют, рассказал Андрей Изотов, юрист по гражданским и арбитражным делам.
Шесть проектов из Иркутской области стали победителями в конкурсе грантов для социальных предпринимателей «Вектор добра», который проводит Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Каждый получил грант 500 тысяч рублей на развитие. Как отметила директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова, Иркутская область впервые участвовала в этом конкурсе – и дебют оказался ярким.
Зимний сезон на Байкале уже не за горами. Многие путешественники интересуются, как посетить это удивительное место, имея ограниченный бюджет. Опытный гид по Байкалу Татьяна Бройдо уверена: отдохнуть на Байкале за разумные деньги вполне возможно. В своём телеграм-канале она делится 11 практичными советами.