Криминального авторитета из Иркутской области задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево прямо из самолета вывели криминального авторитета из Иркутской области, обвиняемого в экстремистской деятельности. Мужчина пытался скрыться за границей.

По данным СУ СКР по региону, в период с 2021 года по ноябрь 2025 года мужчина, находясь в городе Шелехове и Шелеховском районе, принимал активное участие в деятельности запрещенной организации, пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, проводил собрания, где разъяснял и оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия, вовлекал новых членов.

Мужчину доставили в следственный отдел – ем предъявлено обвинение. По ходатайству следствия предполагаемого преступника заключили под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Организация деятельности экстремистской организации», продолжается.