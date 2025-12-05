«Вопиющий акт вандализма»: сибирячку уличили в повреждении военного мемориала

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту повреждения военного мемориала в поселке Чистые Ключи Шелеховского района. Фигурантом стала 35-летняя местная жительница, действия которой запечатлели камеры видеонаблюдения.

Кадры появились в соцсетях. На них видно, как женщина подходит к мемориалу, представляющему собой информационный стенд, и отрывает фрагмент от него. Личность предполагаемой преступницы установили при содействии полиции.

Пользователи назвали произошедшее «вопиющим актом вандализма», обратив внимание, что разрушительница портила памятное место на глазах у ребенка.

В настоящее время, пояснили в СУ СКР по региону, проводится расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.