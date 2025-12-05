Иркутские школьники знакомятся с цифровыми технологиями

Байкальский банк вместе со студентами ИГУ запустили новый совместный проект цель которого научить школьников современным цифровым компетенциям.

На «Уроках цифры» сотрудники Байкальского банка поделились своими знаниями и опытом с будущими учителями информатики и физики. А студенты активно участвовали в онлайн-тренинге, освоили сценарии уроков и самостоятельно организовали занятия в своих школах.

«Мы уверены, что наше партнерство станет важным вкладом в цифровое будущее молодых поколений. Современные технологии стремительно развиваются, и наша задача – подготовить детей к новым реалиям. Этот проект покажет детям, насколько увлекательно и полезно изучать мир цифровых технологий. Наши инициативы помогают молодежи получать знания и навыки, необходимые для успешной карьеры в условиях цифровой экономики», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Проект уже получил высокие оценки учителей и учеников школ региона. Например, Валерий Зуев, преподаватель школы села Плишкино, отметил высокий интерес учащихся к интерактивному занятию по искусственному интеллекту. Школьники увлеченно играли в компьютерные игры и смотрели познавательные видеоролики.

В Сбере планируется развивать это направление и в привлекать в проект ещё больше участников. В планах – создание постоянной образовательной программы, которая охватит максимальное количество учебных заведений Иркутской области. Будущие педагоги смогут совершенствовать свои компетенции, проводя подобные уроки ежегодно.

Сбер продолжает активное сотрудничество с Иркутским государственным университетом. Уже традиционно будущие юристы, экономисты и менеджеры получают первый профессиональный опыт именно в структурах банка, многие выпускники успешно начинают свою карьеру в Байкальском банке.