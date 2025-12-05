Центр помощи и спасения в Шелехове: 5 лет работы и почти 14 тысяч вылеченных пациентов

Представители Иркутского алюминиевого завода поздравили медицинский персонал госпиталя. Исполняющий обязанности директора Евгений Табаков, директор по персоналу Елена Мартынова и руководитель пресс-службы ИркАЗа Екатерина Видасьева поблагодарили врачей за огромный труд, преданность своему делу и вклад в здоровье жителей города Шелехова.

«Нам действительно важно, что наша деятельность находит такую сильную поддержку со стороны компании РУСАЛ. Благодаря этому, в Шелехове есть современное медицинское учреждение, которое оказывает помощь жителям со всей области на самом высоком уровне. От имени всего коллектива хотим выразить огромную благодарность руководству предприятия за постоянную заботу и внимание», – подчеркнула заведующая медицинским центром помощи и спасения Анна Мельникова.

В 2020 году, в самый разгар пандемии, строительство ковидных госпиталей в Иркутской области – в Шелехове, Братске и Тайшете – стало настоящим спасением. Инициатором создания сети Медицинских центров не только в регионе, но и по всей России стал основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска.

Сегодня учреждение работает как многопрофильный госпиталь и стало значимым звеном региональной системы здравоохранения.