Скончался бывший председатель Банка России Сергей Дубинин

4 декабря на 72-м году жизни скончался Сергей Константинович Дубинин, бывший председатель Банка России. Он возглавлял Центральный банк в период с ноября 1995 года по сентябрь 1998 года, один из самых сложных для экономики и финансового сектора страны.

Руководство Банка России выразило соболезнования родным и близким Сергея Константиновича. Подчеркивается, что он оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны.

«На посту председателя ЦБ Дубинин внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы и выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода», – говорится в сообщении.