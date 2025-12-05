ОЭЗ «Ворота Байкала» вошла в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ворота Байкала», расположенная в Байкальске, признана одной из наиболее инвестиционно привлекательных в стране. Она заняла вторую позицию в IX Национальном рейтинге среди особых экономических зон туристско-рекреационного типа, итоги которого были подведены Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

«Попадание ОЭЗ «Ворота Байкала» в тройку лидеров Национального рейтинга – это почетное признание на федеральном уровне. Оно подтверждает правильность выбранного курса на создание в Байкальске современного, комфортного и экологичного туристического кластера мирового уровня», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Награду от имени ОЭЗ на церемонии вручения получил её директор в Байкальске Вячеслав Баянов. Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, выступая на мероприятии, подчеркнул, что ОЭЗ являются одним из наиболее успешных инструментов привлечения частных инвестиций в экономику.