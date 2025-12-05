Банк России снимает ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и дружественных стран

С 8 декабря 2025 года Банк России отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за границу для граждан Российской Федерации, а также для физических лиц-нерезидентов из дружественных государств. Решение было принято регулятором в связи со стабильной ситуацией, сложившейся на внутреннем валютном рынке.

В официальном сообщении ЦБ в Telegram указано, что данные меры будут действовать с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно. Одновременно с этим для ряда других категорий лиц сохраняются действующие ограничительные меры.

Сохраняется запрет на переводы за рубеж для неработающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. При этом работающие в РФ нерезиденты из недружественных стран по-прежнему могут переводить средства в размере заработной платы.