13 декабря в Иркутске в ледовом дворце «Айсберг» пройдет Кубок Сбера по хоккею с шайбой

Сильнейшие команды крупных компаний и силовых структур Иркутской области сразятся в финале турнира по хоккею с шайбой на Кубок Сбера.

На лёд «Айсберга» выйдут команды «Ангара» (сборная предпринимателей Иркутской области), ИНК, Эн+, Киренского речного порта, РЖД, Таас-Юрях, а также хоккейисты МВД и Следственного комитета Иркутской области

«Зима в Иркутской области длится дольше остальных сезонов, и именно хоккей становится одной из лучших активностей. Хоккей с шайбой — это наш спортивный код и настоящая национальная игра. Присоединяйтесь к турниру, чтобы зарядиться спортивным азартом, найти партнеров и пережить яркие эмоции вместе с настоящими профессионалами хоккея!», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

На локациях болельщиков детей и взрослых ждут аниматоры , аквагрим, бесплатные пышки и кислородный коктейль, розыгрыш призов, киберигры, в фотобудке с помощью искусственного интеллекта любой желающий сможет создать вое уникальные фантастическое фото и другие активности.