Альфа-Банк запустил регистрацию ИП с использованием Госключа

Альфа-Банк запустил сервис, который позволяет предпринимателям ускорить процесс регистрации бизнеса. Он основан на интеграции с цифровым инструментом по использованию электронной подписи «Госключ», что делает процесс максимально быстрым, удобным и безопасным.

Главное отличие сервиса Альфа-Банка от имеющихся на рынке решений — его доступность всем физлицам, а не только клиентам банка. Кроме того, регистрация бизнеса и открытие расчетного счета объединены в одну заявку, что избавляет клиента от повторных визитов и дублирования процессов.

Если у клиента еще нет сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в «Госключе», он может получить его самостоятельно в любой момент. Для этого нужно авторизоваться в «Госключе» и подтвердить личность. Сделать это можно по загранпаспорту нового образца с помощью смартфона с NFC-чипом или по зарегистрированной в Единой биометрической системе биометрии. Процесс занимает несколько минут.

Если сертификат УКЭП уже был получен ранее, нужно обратиться в отделение, где сотрудник банка подготовит заявление на регистрацию ИП, документы поступят на подписание в «Госключ», после этого они будут направлены в ФНС. Когда бизнес успешно зарегистрируется, по СМС поступит ссылка для открытия расчетного счета. На текущий момент сервис уже работает в отделениях Альфа-Банка. В ближайшее время банк планирует расширить его доступность и сделать процесс регистрации еще удобнее для будущих предпринимателей.