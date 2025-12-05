Альфа-Банк превысил отметку в 1 трлн рублей по выдаче кредитов малому бизнесу

В Альфа-Банке совокупный объем выдач кредитов малому бизнесу превысил 1 триллион рублей. Знаковый показатель был достигнут в октябре и стал результатом устойчивого роста объемов финансирования предпринимателей благодаря автоматизации процесса и внедрению инновационного скоринга на базе нейросетей.

Кредитное направление для малого бизнеса существует в Альфа-Банке с 2018 года. Сегодня банк обеспечивает предпринимателям быстрый доступ к финансированию, в среднем оформляется более 100 кредитных сделок в день, при этом около половины выдач приходится на залоговые продукты. Клиенты активно используют кредиты как для оборотных, так и для инвестиционных целей. География выдач демонстрирует стабильно высокий спрос по всей стране. Лидерами остаются: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар. При этом банк продолжает кредитовать бизнес во всех отраслях и сферах, обеспечивая предпринимателям гибкие и доступные решения для развития.

Одним из ключевых преимуществ остается полностью онлайн-процесс оформления — предприниматели могут подать заявку и получить денежные средства на свой расчетный счет за несколько минут. Для клиентов доступны уникальные продукты: кредитные подписки, улучшающие условия финансирования, премиальная кредитная бизнес-карта и специальные предложения с льготными условиями, включая программы господдержки.

«Достигнув отметки в один триллион рублей, мы подтвердили, что современный технологичный подход к кредитованию действительно работает на рост малого бизнеса. Мы видим живую потребность предпринимателей в быстрых, прозрачных и удобных финансовых инструментах и продолжаем развивать линейку решений, чтобы быть для них надежным партнером», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.