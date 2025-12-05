Альфа-Банк начал выдачу новых банковских гарантий для защиты окружающей среды

Альфа-Банк запустил выдачу нового типа банковских гарантий, позволяющих бизнесу снизить риски при ликвидации опасных производственных объектов. Компании, владеющие такими площадками, обязаны разработать план по предотвращению и ликвидации возможных загрязнений перед их ликвидацией. Новый тип гарантий — один из способов финансового обеспечения плана.

Механизм разработки плана и выдачи гарантии описан в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». План необходимо представить в Росприроднадзор. Использование гарантии от Альфа-Банка позволит компаниям не отвлекать значительные средства в резервный фонд, а направить их на развитие и реализацию приоритетных проектов.

Первым получателем гарантии от Альфа-Банка стало крупное промышленное предприятие. Сумма сделки, состоявшейся в ноябре 2025 года, составила 3,8 млрд руб. Срок действия гарантии — восемь лет.

«Альфа-Банк стал первым российским банком, выдавшим такую гарантию. Один из наших ключевых клиентов обратился за ней в связи с ликвидацией объекта размещения отходов. Новый инструмент позволит банку поддержать бизнес, который фокусируется на защите окружающей среды», — говорит руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

Гарантия поможет сократить затраты и при работе с другими объектами повышенного внимания. Например, с терминалами СПГ, котельными, химическими производствами или водоочистными сооружениями. Она понадобится при консервации или ликвидации объектов, а оформить ее нужно минимум за пять лет до истечения срока эксплуатации. Продукт доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.