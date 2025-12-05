Факторинговая платформа от «Альфа-Банка» признана решением года

Альфа-Банк занял первое место в номинации «Продукт года: торговая платформа» на ежегодной национальной премии в области финансовых технологий «Меркурий 2025». Признание основано на экспертной оценке членов жюри из числа лидеров мнений на рынке финансовых технологий. В голосовании принимали участие представители корпоративного и банковского секторов, консультанты, ИТ-разработчики, профессиональные объединения финансистов и специалистов информационных технологий, а также профильные информационно-аналитические издания.

Победа в номинации была присуждена Альфа-Банку за развитие цифровой факторинговой платформы – комплексного онлайн-решения, объединяющего всех участников факторинговой сделки: поставщика (клиента), покупателя и банк. Решение поддерживает полный цикл услуг в едином окне – от подачи заявки и рассмотрения документов до заключения договора и управления обслуживанием.

Используемые технологии обеспечивают высокую скорость обработки запросов – решение по заявке принимается за один рабочий день, а финансирование выплачивается в течение 30 минут после получения запроса от клиента. Эксперты отметили не только функциональность платформы, но и дополнительный сервис – собственное решение по электронному документообороту, возможности гибкой интеграции платформы с ERP-системами клиента, а также онлайн-чат с встроенным AI-помощником.

«Цифровая факторинговая платформа сочетает технологическую гибкость, высокую безопасность и удобство использования, делая факторинговое обслуживание максимально эффективным для всех участников процесса. Мы вкладываем ресурсы в передовые технологии, роботов и искусственный интеллект, чтобы наши решения соответствовали ожиданиям клиентов Альфа-Банка и предвосхищали их. Мы рады, что эксперты премии «Меркурий» высоко оценили наши усилия», – отметил Леонид Култыгин, директор по факторингу Альфа-Банка.