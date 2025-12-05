Новости

Альфа-Банк и Баста выпустили первую лимитированную коллекцию мерча

Альфа-Банк и амбассадор бренда Баста представили первую совместную коллаборацию — лимитированную коллекцию «Альфа и Баста». В неё вошли футболки, спортивные джерси и бейсболки, созданные на стыке музыкального и уличного стиля. Линейка уже доступна на сайте Alfa Store, тираж ограничен.

Коллекция «Альфа и Баста» построена вокруг фирменной красно-чёрной палитры и готической надписи, ставшей визуальным кодом совместного проекта. В новый запуск вошли красные и чёрные футболки из плотного хлопка с надписью «Альфа и Баста», джерси с V-образным вырезом, а также бейсболка из хлопка с рельефной красной вышивкой.  Все позиции универсальны по посадке и подходят на каждый день.

При работе над коллекцией Альфа-Банк уделял внимание не только визуальной айдентике, но сделал особый акцент на материалах и удобной посадке. Новая линейка дополняет уже существующие дизайнерские коллаборации банка, созданные ранее.

Коллекция «Альфа и Баста» выпускается ограниченным тиражом. Оформить заказ можно на сайте Alfa Store.

