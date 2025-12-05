Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект

В Иркутске прошла дизайн-сессия Сбера «Экономика туризма: ИИ для развития территорий». На мероприятие собрались эксперты и представители муниципалитетов Приангарья, которые активно развивают местный туризм.

Основной темой обсуждения стало внедрение искусственного интеллекта — инновационного инструмента привлечения инвестиций в туристическую отрасль. Особое внимание участники уделили цифровой трансформации и внедрению «зеленых» проектов в сферу гостеприимства.

«Мы обладаем большим опытом цифровизации туристической индустрии. Использование AI-технологий необходимо как крупным игрокам гостиничного бизнеса, так и стартапам. Искусственный интеллект помогает эффективнее распоряжаться ресурсами и оценивать перспективы развития. Мероприятия вроде нашей дизайн-сессии пользуются спросом среди участников туристического рынка. Во время встречи мы создали уникальную карту перспектив муниципальных образований, выявляющую самые важные направления и инициативы, способствующие ускоренному развитию отрасли», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбера.

«Наш регион обладает высоким экономическим потенциалом. Ежегодно растет внутренний туризм. Поддержка Сбера в вопросах внедрения искусственного интеллекта важна для развития сферы гостеприимства», — Евгения Найденова, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Итогом сессии стали планы и дорожные карты по применению ИИ-инструментов в работе муниципалитетов Приангарья. Это позволит улучшить качество предоставляемых туристских услуг и создать комфортные условия для путешественников.