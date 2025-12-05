Подтвержден кредитный рейтинг АО «Солид Банк» на уровне ruBB

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Солид Банк» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Это предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Рейтинг кредитоспособности Банка обусловлен:

1. Слабой оценкой рыночной позиции. Агентство «Эксперт РА» отметило рост масштабов бизнеса – за период с 01.09.2024 по 01.09.2025 активы АО «Солид Банк» выросли на 77%. Но при этом Банк сохраняет позиции за пределами топ-100 по активам в банковском секторе РФ, а клиентская база в сегменте корпоративного и розничного кредитования является узкой.

2. Адекватной позицией по капиталу при сохранении высокой рентабельности бизнеса. По состоянию на 01.09.2025 нормативы достаточности капитала Банка находились на адекватном уровне (Н1.0 – 20,6%; Н1.2 – 16,7%), позволяя выдержать потенциальное обесценение около 18% базы активов и внебалансовых обязательств под риском против 11% годом ранее. Рост запаса по капиталу обусловлен высокими показателями рентабельности и операционной эффективности деятельности Банка: ROE по РСБУ за период с 01.07.2024 по 01.07.2025 составила около 65% против 36% годом ранее, показатель CIR – 33% против 44% соответственно. При этом Агентство отмечает преобладающую долю волатильных компонентов в структуре финансового результата Банка, основная часть которых представлена доходами от операций с иностранной валютой, чувствительных к внешней конъюнктуре. Дополнительную поддержку капитальной позиции оказало снижение иммобилизации капитала вложениями в непрофильные активы на фоне их значительного сокращения: за последние 12 месяцев показатель уменьшился с 44% до 29%. Концентрация активов на объектах крупного кредитного риска снизилась на фоне опережающего роста чистых активов: крупные кредитные риски формировали около 11% чистых активов Банка на 01.09.2025 против 18% годом ранее.

3. Удовлетворительным качеством активов. В структуре валовых активов Банка на 01.09.2025 57% приходилось на ликвидные компоненты, включая наличные денежные средства, размещения в Банке России и кредитных организациях-корреспондентах, а также портфель ценных бумаг и ЦФА. За последние 12 месяцев объем срочных размещений на межбанковском рынке увеличился более чем в 2 раза и на 01.09.2025 достиг 28% валовых активов, преимущественно в виде сделок РЕПО с НКО НКЦ (АО). Доля размещений на счетах НОСТРО составила 4% валовых активов на 01.09.2025, из которых около 40% приходилось на требования к контрагентам с рейтингами и условными рейтинговыми классами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА». Портфель ценных бумаг формировал около 18% валовых активов на 01.09.2025 и практически в полном объеме представлен вложениям в ОФЗ и долговые обязательства эмитентов с рейтингами и условными рейтинговыми классами на уровне ruA- выше по шкале «Эксперт РА». На долю клиентского кредитного портфеля приходилось около 32% валовых активов Банка на 01.09.2025, из которых основная доля приходится на кредиты ЮЛ и ИП (около 30% активов). Данный портфель характеризуется повышенным уровнем просроченной задолженности (около 7%) и ссуд IV-V категорий качества (около 10%). Отраслевая диверсификация кредитов бизнесу находится на приемлемом уровне: на долю топ-3 отраслей приходилось порядка 57% портфеля ссуд ЮЛ и ИП на 01.08.2025. Как и прежде Агентство отмечает невысокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля: по состоянию на 01.08.2025 залогом недвижимого имущества и прав на него было обеспечено около 21% задолженности ЮЛ и ИП. Розничный портфель формировал менее 2% валовых активов и в основном представлен необеспеченными потребительскими кредитами. Еще около 3% валовых активов приходилось на вложения в ЦФА высокого кредитного качества. Гарантийный портфель Банка за период с 01.09.2024 по 01.09.2025 увеличился на 23% и достиг 71% капитала, его качество оценивается как невысокое: отношение суммы выплат по выданным гарантиям к среднему гарантийному портфелю за последние 12 месяцев составило 4,6%.

4. Адекватной позицией по ликвидности. Она обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности Банка: средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами за период с 01.09.2024 по 01.09.2025 составил 34 и 60% соответственно. При этом Банк сохраняет возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО за счет портфеля необремененных ценных бумаг высокого кредитного качества. Структура фондирования характеризуется высокой диверсификацией по источникам: средства населения и корпоративных клиентов на 01.09.2025 формировали около 30 и 37% пассивов соответственно. Еще порядка 16% приходилось на средства кредитных организаций. Концентрация пассивной базы на клиентах сохраняется на адекватном уровне: доля 10 крупнейших групп кредиторов, включая кредитные организации, составила порядка 29%, доля крупнейшего кредитора – около 8%. Агентство отмечает существенный рост привлеченных средств за последние 12 месяцев (+78%), преимущественно за счет увеличения остатков на счетах срочных депозитов ФЛ и ЮЛ. При этом крупные выплаты, способные оказать существенное негативное влияние на запас ликвидности Банка, на горизонте ближайших 12 месяцев не прогнозируются.

5. Консервативной оценкой корпоративного управления. Она обусловлена наличием отдельных недостатков в системе внутреннего контроля и управления кредитным риском. Банк функционирует в рамках обновленной Стратегии на 2025-2027 гг., бизнес-планирование осуществляется на ежегодной основе, при этом целевые показатели периодически уточняются с учетом актуальной макроэкономической конъюнктуры. Действующая стратегия предполагает органический рост в ключевых для Банка сегментах бизнеса, сохранение расчетной специализации при активном наращивании объемов корпоративного кредитования, а также запуск новых продуктов по направлениям банковских гарантий и факторинга. При этом, по мнению Агентства, в условиях текущей рыночной конъюнктуры потенциал для достижения отдельных показателей стратегии остается ограниченным.