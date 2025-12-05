«Внедри ИИ» в Иркутске: масштабная конференция объединила свыше 350 предпринимателей

В столице Приангарья прошла практическая конференция «Внедри ИИ», организованная иркутским диджитал-агентством QWER.agency и Эдуардом Чечериным (Ех директор по маркетингу Black star burger и ХО team). Мероприятие прошло при поддержке Сбера.

В конференции участвовали более 350 предпринимателей, маркетологов, топ-менеджеров и других специалистов, желающих интегрировать технологии искусственного интеллекта в свой бизнес, работу и жизнь.

Ключевым событием конференции стала презентация экосистемы Suin.AI, которую провел один из основателей агентства QWER и создатель стартапа Михаил Рыбин:

«Тогда я подумал: а что, если собрать все нужные ИИ в одном месте? Сделать сервис простым, понятным и по-настоящему полезным». Эта мысль стала основой для Suin.AI, платформы, цель которой – превратить ИИ в «друга, который поможет стать в разы продуктивнее и даст свободу для творчества».

В своем выступлении он раскрыл тему ИИ-агентов и того, как автоматизировать половину задач в работе, а также официально представил рынку платформу Suin.AI. Это инновационный единый центр управления нейросетями, включающий в себя более 1000 AI-моделей в одном окне.

Михаил Рыбин на собственном опыте видел, как сложно и запутанно бывает работать с нейросетями: постоянное переключение между разными сервисами, сложные настройки, невозможность оплатить подписки с российских карт и многое другое – все это лишь усложняет процесс, забирая время и разочаровывая пользователей.

Одним из спикеров был Кирилл Субботин, руководитель направления RnD B2C, Сбер AI. Он рассказал, как нейросети помогают малому бизнесу расти без программиста и бюджета, предлагая готовые решения для продуктивности и команды.

В панельной дискуссии «Будущее бизнеса в эпоху ИИ: угроза или возможность?» приняла участие управляющий Иркутским отделением Сбера Юлия Кальвина. Ее экспертиза позволила участникам взглянуть на риски и перспективы внедрения ИИ под новым углом.

«Прямо сейчас мы становимся свидетелями кардинальных изменений: в бизнесе, органах государственной власти, у обычных людей появляются AI-помощники, обладающие возможностями, превосходящими любые ранее доступные инструменты. Мы должны научиться извлекать максимальную выгоду из этих технологий, ставя их на службу развитию человеческого потенциала. Будь то врач, учитель, менеджер или рабочий тяжелого производства, ИИ способен повысить производительность труда и освободить больше времени для творческих решений», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбера.

Сбер представил на конференции умные гаджеты СберЗдоровья. А на стенде можно было протестировать Умную камеру здоровья — технологичное решение для удалённого мониторинга состояния человека и умный тонометр с дистанционным наблюдением кардиолога, а также получить консультацию по современным бизнес-сервисам