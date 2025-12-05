«Цифра банк» сообщил об изменении тарифов обслуживания физических лиц

3 декабря 2025 года вступили в действие новые редакции Тарифов обслуживания физических лиц в ООО «Цифра банк», тарифы обслуживания для клиентов участников зарплатного проекта и клиентов по продукту «Цифра карта».



Новые редакции доступны по ссылке.