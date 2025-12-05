Иркутские перевозчики возьмут на себя обслуживание маршрута № 56

Накануне компанию, которая обслуживает маршрут № 56 в Иркутске, лишили лицензии, в результате чего мэрия аннулировала свидетельство на осуществления перевозок. Поездки из микрорайона Солнечный в предместье Радищева приостановили. Был объявлен открытый конкурс на поиск другой организации, однако он не потребовался: проблему решили силами местных перевозчиков, которые взяли обслуживание маршрута на себя.

«Свидетельство на осуществление перевозок по муниципальному маршруту № 56 без проведения открытого конкурса выдано простому товариществу перевозчиков в составе ООО "Слава", ООО "КарТур", ООО "Ковчег" и ООО "Бригада". Документ действителен до 16 февраля 2026 года», – заявили в пресс-службе мэрии.

Движение по маршруту восстановят уже завтра, 6 декабря: транспорт будет передвигаться по данному направлению в прежнем режиме.