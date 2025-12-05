Ремонт филармонии в Иркутске завершат до конца декабря

В Иркутске подходит к концу ремонт концертного зала областной филармонии. В настоящее время большая часть работ подошла к концу – завершить их полностью рассчитывают в этом месяце.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Подрядчик обещает завершить ремонт до конца декабря. Здание иркутской филармонии является памятником истории и культуры регионального значения. Его восстановление проводят под постоянным контролем экспертов. Ремонт делают организации, имеющие особые лицензии для работы на памятниках истории и культуры», – прокомментировал замминистра культуры Иркутской области Руслан Дячук.

В настоящее время полностью выполнено обновление фундамента, фасадов и кровли, завершаются внутренние работы. Специалисты заменили электрические сети и коммуникации, в зрительном зале обновили сцену, полы, потолки, провели отделку помещений. Для удобства посетителей модернизирована гардеробная.

На проведение работ из федерального и областного бюджетов было выделено 81,4 млн рублей.

Здание концертного зала составляет единый ансамбль с построенным вплотную к нему Иркутским областным театром юного зрителя им. А. Вампилова. Они спроектированы в стиле эклектики известным иркутским архитектором Владимиром Рассушиным. Статус памятника истории и культуры регионального значения комплекс зданий получил в 1980 году. Примыкающий театр капитально отремонтировали в прошлом году.