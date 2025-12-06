Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье

Новая инфраструктура для туристов может появиться на особо охраняемой природной территории в Иркутской области. Возможность ее обустройства рассматривают в рамках разработки плана рекреационной деятельности.

«В настоящее время основным документом территориального стратегического планирования на ООПТ является план рекреационной деятельности. Разработка документа ведётся с 2024 года, определены участки под создание рекреационных объектов с учетом необходимости перераспределения туристического потока.

Мы пришли к выводу о необходимости создания не новых турбаз или отелей, а кемпингов и глемпингов, пляжных зон и объектов питания для самодеятельных туристов, чтобы создать им условия для комфортного и качественного отдыха», – рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

Сейчас документ проходит процедуру согласования и дорабатывается. В частности, создается формула расчета предельно допустимой рекреационной емкости, показатели которой будут устанавливаться индивидуально для каждого маршрута и территории на ООПТ.