Байкальск не дождался денег на подготовку к зиме: угля хватит только на декабрь

Действовавший ранее режим ЧС на фоне угрозы срыва отопительного сезона сняли в городе Байкальске Иркутской области. При этом денег на подготовку к зиме населенный пункт не дождался, нуждаясь в десятках миллионов, а имеющихся запасов угля не хватит до конца текущего месяца. Об этом рассказал глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем тг-канале.

«Гендиректор ООО "Теплоснабжение" Федор Ларченко доложил, что имеющегося запаса угля на ТЭЦ хватит до 26 декабря. Котел № 7 отремонтирован и работает как основной, котел № 9 резервный. По сетям есть порывы, они оперативно устраняются. Теплосети нуждаются в капитальном ремонте, для которого требуется около 187 млн рублей», – пояснил Темгеневский и добавил, что составлены сметы, которые будут направлены на экспертизу.

О потребности в средствах и обновлении инфраструктуры говорили еще летом: тогда на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решили совместно с МинЖКХ региона определить размер финансирования для реализации мероприятий по подготовке ТЭЦ и тепловых сетей к прохождению зимнего периода.

При этом средства не были получены – городу пришлось справляться своими силами. В настоящее время формируется резервный фонд, закуплены трансформатор, насос, задвижки для нормальной работы оборудования станции и тепловых сетей. В городском поселении пока действует режим повышенной готовности, пришедший на смену ЧС.