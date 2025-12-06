Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 декабря: 10 276,6299 руб/1 г золота и 140,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 276,6299 руб.
  • 1 грамм серебра - 140,8300 руб.
  • 1 грамм платины - 4 002,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 537,5901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 142,4598 р. (1,37%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6000 р. (2,49%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,8800 р. (1,74%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,1500 р. (1,48%).

