Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов

Торги 5 декабря на российских фондовых площадках стартовали на положительной территории, и активность покупателей в течение дня постепенно усиливалась. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи поднялся на 2,05%, впервые с конца октября пробив вверх отметку 2700 пунктов, а долларовый РТС вырос на 2,08%.

«Теплый прием, оказанный в Индии российскому президенту Владимиру Путину, позволяет рассчитывать на интерес партнеров из этой страны к наращиванию закупок товаров и сырья в РФ», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста на ожиданиях усиления спроса на свою продукцию в Индии вышла Алроса (+4,7%). В аутсайдерах под влиянием статистики, зафиксировавшей снижение потребление алкоголя в России, оказалась НоваБев» (-2%).

Биржевой курс пары CNY/RUB скорректировался на 0,03 руб., до 10,89. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опустилась на 0,21 руб., до 76,99, а пара EUR/RUB снизилась на 0,37 руб., до 89,51. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на сессию ближайшего понедельника: 75–77,5, 88–90 и 10,6–11 соответственно.

Прогноз Freedom Finance для индекса Мосбиржи на торги 8 декабря: диапазон 2650–2750 пунктов.