Россия и Индия сближаются не только через нефть, но и через авиацию

Россия и Индия изучают возможность совместного производства региональных самолетов Superjet и Ил-114. На полях двусторонних контактов Ростех подтвердил начало переговоров и подписание меморандума между HAL и Объединенной авиастроительной корпорацией.

Примечательно, что это первый случай, когда российский холдинг выходит в гражданскую авиацию в формате партнерства с Индией, что уже делает проект политически значимым.

«Москва ускоряет импортозамещение в гражданском авиапроме, а санкции и уход западных поставщиков требуют шире диверсифицировать рынки и расширять серию. Для Дели развитие региональной авиации стало одной из приоритетных отраслей, программу UDAN поддерживает правительство, фокус смещается на малые и средние города, которые пока плохо связаны прямыми рейсами. Superjet и Ил-114 подходят под эту логику по пассажировместимости, экономике и возможностям эксплуатации в сложных климатических условиях», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По мнению эксперта, России СП дает сразу несколько стратегических выгод. Во-первых, это новый рынок сбыта и рост серии, что снижает себестоимость. Во-вторых, возможность заработать на комплектующих и лицензиях в течение всего жизненного цикла программы. В-третьих, политический эффект, так как сотрудничество с Индией демонстрирует, что российская авиация не изолирована и находит альтернативных партнеров в условиях давления. На уровне риторики Чемезов уже подчеркнул, что это уникальный опыт для Ростеха в гражданском секторе.

«Для Индии совместное производство выгоднее простой закупки. HAL и Мингражданавиа стремятся восстановить компетенции в гражданском самолетостроении, создать рабочие места, встроить цепочки поставок в свою экономику. Важен и фактор экспорта: если модель удастся, Дели получит возможность предлагать ее соседним странам и африканским рынкам уже как со-производитель. Это полностью соответствует курсу Моди на индустриальную автономию», – продолжает Владимир Чернов.

Россия еще доводит до устойчивых поставок собственные версии SJ-100 и Ил-114, сроки сдвигались, что может замедлить локализацию. Индия сильна в военной авиации, но гражданская требует иной логистики и сервиса. Плюс сохраняется внешнее давление, так как западные санкции на ОАК и Ростех могут усложнять доступ к компонентам и сертификацию. Конкуренция с Embraer и Airbus тоже не исчезла.

«На горизонте нескольких лет СП вероятно приобретет очертания и постепенно выйдет на локализованную сборку. Однако полноценный коммерческий эффект можно ждать не ранее конца десятилетия, при условии успешного развертывания производственных линий и интереса авиаперевозчиков. В базовом сценарии проект станет долгосрочным индустриальным партнерством, которое позволит Москве и Дели укрепить политические связи и нарастить компетенции. В осторожном варианте ограничения по технологиям и финансам могут оставить его на уровне пилотной линии с умеренным экспортным потенциалом», – заключает аналитик.