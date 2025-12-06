Вылетевший из Иркутска самолет не смог приземлиться в Братске

Самолет, следующий по маршруту Иркутск – Братск, не смог приземлиться в пункте назначения. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Фото: аэропорт Братска

«Приземлиться в братском аэропорту лайнеру помешали сильный боковой ветер и плохая видимость. Сначала экипаж принял решение уйти на второй круг, а затем – лететь в Иркутск», – пояснили в пресс-службе авиаузла.

Ориентировочное время прибытия задержанного рейса S7-6443 – 16:00. Вылета ожидают 74 пассажира – им будут предложены прохладительные напитки и предоставлено горячее питание.