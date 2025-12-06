Горка впервые за 6 лет появится в иркутском сквере Кирова

В Иркутске впервые за 6 лет появится ледовая горка в сквере имени Кирова. На ней смогут кататься все желающие.

Фото: МАУ «Праздник»

«Ближе к новогодним праздникам планируется установить горку для горожан. В последний раз горку в центре Иркутска устанавливали еще в 2019 году. Главным препятствием для установки горки является безопасность горожан при ее эксплуатации», – рассказали в МАУ «Праздник».

В соответствии с требованиями горка из дерева или льда должны соответствовать требованиям стандарта Гостехнадзора. Перед входом на сооружение обязательно вывешиваются инструкции для посетителей. У каждой горки должно быть ответственное лицо, которые следит за порядком катания на горке. Площадка для установки должна отвечать определенным требованиям.

«На все это требуется много времени и денежных вложений. Именно сейчас для горки в сквере имени Кирова оформляются все необходимые документы», – резюмировали в МАУ «Праздник».