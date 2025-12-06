Водитель иномарки в Иркутской области наехал на троих пешеходов и скрылся

В Иркутской области произошла авария на подъезде к селу Кимильтей Зиминского района. Во время инцидента пострадали люди.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительной информации ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением и столкнулся с Honda Accord. После он выехал на обочину и сбил пешеходов – пострадали три человека в возрасте от 18 до 19 лет.

Виновник бросил машину без номеров и скрылся с места происшествия. В настоящее время его ищут. Кроме того, нарушителя призывают самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.