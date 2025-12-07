Двенадцать научных коллективов Приангарья получат федеральные деньги на исследования

Двенадцать научных коллективов из Иркутской области стали победителями конкурса Российского научного фонда и получат ежегодное финансирование в размере до 1,5 млн рублей каждый на проведение фундаментальных исследований в 2026-2027 годах.

«В число победителей конкурса от нашего региона вошли 12 проектов, касающихся самых разных сфер: борьбы с загрязнениями, изучения изменений климата, лесовосстановления, медицины и многого другого. Наше научное сообщество в очередной раз доказывает, что в Иркутской области сильная научная база, и это касается как прикладных исследований, так и фундаментальных», – прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

В частности, ученые займутся созданием комплексной технологии переработки красного шлама – токсичного отхода алюминиевой промышленности, которые попробуют превратить в источник стратегического сырья. Из шлама планируется извлекать скандий, редкоземельные элементы и другие ценные компоненты.

Также исследователи разработают методы и инструменты на основе генеративного искусственного интеллекта, ориентированные на обработку и интерпретацию табличных данных, в контексте автоматического поиска ответов на вопросы, заданные на естественном языке. Особой инновацией станет обеспечение поддержки русскоязычных таблиц, что откроет новые возможности для анализа больших массивов структурированной информации в российском бизнесе, науке и госуправлении.

Конкурс проектов фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых малыми научными группами, является одним из самых массовых и конкурентных в стране. В этом году на него было подано около пяти тысяч заявок, из которых экспертный совет РНФ отобрал 1154 проекта-победителя.