Авария произошла на ТЭЦ-9 в Ангарске

В Ангарском городском округе Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Он связан с аварией, случившейся на ТЭЦ-9.

«Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 стала причиной понижения температуры подаваемого тепла в жилые дома и социальные объекты. <...> Второй котел вышел из строя на ТЭЦ-9», – рассказал мэр Сергей Петров.

Он также добавил, что в настоящее время специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим, по информации мэра, температура в подающей линии частично поднимется.

ТЭЦ-10 работает в штатном режиме.