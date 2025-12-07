Петь человек пострадали в ДТП, которое устроил пьяный водитель в Иркутской области

Авария произошла в Иркутской области на улице Железнодорожная в городе Свирске. Во время инцидента пострадали люди.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По информации региональной Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля Toyota Carina съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. После происшествия с различными травмами в больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе 16-летний.

«Проведенная процедура освидетельствования показала, что 22-летний водитель находился за рулем в алкогольном опьянении. Кроме того, менее месяца назад в отношении мужчины уже были составлены материалы за нетрезвое вождение», – пояснили в ГИБДД.

По факту случившегося организована проверка, обстоятельства устанавливаются.